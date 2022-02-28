В Волжском завели уголовное дело после гибели рабочего на станции

Проводится расследование. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волжском после трагичной гибели 39-летнего рабочего, сорвавшегося с крыши компрессорной станции на улице Александрова, следком возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Выяснили, что мужчина выполнял работы по демонтажу на большой высоте, при этом у него не было никакой страховки. Он попытался поднять лестницу и не удержал равновесие. От полученных травм скончался на месте.

- При этом ИП, привлекший потерпевшего к выполнению работ, не принял мер к его обучению правилам и нормам техники безопасности при ведении работ на высоте, не обеспечил безопасность труда на рабочем месте, не оснастил средствами защиты, - уточнили в областном следкоме.

Расследование продолжается.