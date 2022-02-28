Волгоградцам приходится больше семи месяцев искать новую работу

Чтобы найти хорошую работу, придется изрядно потрудиться.

Пандемия изменила нашу жизнь и рынок труда. Аналитики «РИА Рейтинг» в очередной раз изучили цифры по безработице, опираясь на данные центров занятости по всей стране. Специалисты составляли рейтинг, основываясь на следующих показателях: уровень безработицы, его изменение за год, и время, которое необходимо соискателю, чтобы получить место. Волгоградская область оказалась в середнячках и заняла почетное 47 место из 85 регионов страны. Волгоградцам в среднем надо чуть больше семи месяцев, чтобы найти работу. В конце 2021 года официальная цифра по безработице в волгоградском регионе – 4,7%, что на 3% больше, чем в 2020.

В соседних областях дела обстоят по-разному. Астраханская область оказалась на 71 месте. У них 7,3 % населения не может отыскать себе подходящую должность, а ростовчане попали на 30 строчку рейтинга. У них чуть ниже уровень безработицы, но соискатели тратят больше времени на поиски работы.

Кстати, легче всего устроиться в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и в Ханты-Мансийском автономном округе. Москва оказалась на 4 месте.

Правда, рейтинг никак не учитывает неофициальную безработицу, когда люди просто не встают на учет в центр занятости, а занимаются поиском работы самостоятельно.