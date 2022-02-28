На бульваре по проспекту Жукова в Волгограде благоустраивают аллею

Работы по благоустройству бульвара начались еще в прошлом году. Фото: Юлия Данильченко

В конце февраля 2022 года на бульваре по проспекту Жукова в Дзержинском районе Волгограда кипят работы: благодаря установившейся погоде, подрядчик продолжил реконструкцию главной аллеи. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, пешеходную зону обустроят от сквера до Самарского разъезда.

Напомним, что благоустройство стартовало в прошлом году. Зимой работы не прекращались – подрядчик удалял с тротуаров покрытие и старый бордюрный камень.

- В ближайшее время компания-исполнитель приступит к монтажу поливочного водопровода, кабелей для линии наружного освещения. По окончании работ вдоль бульвара будут расставлены малые архитектурные формы, - добавили в администрации.