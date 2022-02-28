Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 февраля 2022 7:55

На бульваре по проспекту Жукова в Волгограде благоустраивают аллею

Погода установилась хорошая, работы уже начаты
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Работы по благоустройству бульвара начались еще в прошлом году.

Работы по благоустройству бульвара начались еще в прошлом году.

Фото: Юлия Данильченко

В конце февраля 2022 года на бульваре по проспекту Жукова в Дзержинском районе Волгограда кипят работы: благодаря установившейся погоде, подрядчик продолжил реконструкцию главной аллеи. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, пешеходную зону обустроят от сквера до Самарского разъезда.

Напомним, что благоустройство стартовало в прошлом году. Зимой работы не прекращались – подрядчик удалял с тротуаров покрытие и старый бордюрный камень.

- В ближайшее время компания-исполнитель приступит к монтажу поливочного водопровода, кабелей для линии наружного освещения. По окончании работ вдоль бульвара будут расставлены малые архитектурные формы, - добавили в администрации.