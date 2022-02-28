На Волжской ГЭС паводковую комиссию возглавил Максим Галкин

Фото: Волжская ГЭС

В Волгоградской области стартовала подготовка к половодью. К работе приступила паводковая комиссия Волжской ГЭС, ей предстоит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию гидростанции во время пропуска большой воды. Возглавил комиссию главный инженер ГЭС Максим Галкин, также в нее вошли руководители и специалисты основных подразделений предприятия. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Волжской ГЭС.

- За полтора месяца комиссии предстоит организовать и проконтролировать более 50 организационно-технических мероприятий, в том числе проверку гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения, - отметили на гидростанции.

В преддверии паводка на ГЭС должны закончить все ремонтные плановые работы основного и вспомогательного оборудования. Также будут проводиться противоаварийные тренировки, формируются дежурные бригады. Паводковая комиссия будет информировать о гидрологической обстановке, притоках и расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов.