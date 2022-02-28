Волгоградская санавиация спасла жизни трех малышей

Фото: пресс-служба облздрава.

За два месяца 2022 года санавиация Волгоградской области вылетала к 16 пациентам из разных районов региона. Среди них трое – маленькие дети в возрасте 8 месяцев, 1 года и 5 лет. благодаря профессионализму врачей, малышам оказали своевременную помощь. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, годовалый пациент проглотил инородный предмет, хирургу пришлось вытаскивать его прямо на месте, так как ситуация была серьезной. К счастью, врач сумел освободить дыхательные пути, чем спас жизнь малыша. Всех детей госпитализировали.

Чаще всего санавицация летала в Камышин (6 раз), а также в Старую Полтавку (3), Елань (2), и еще пят районов.

- В 2022 году запланировано порядка 400 вылетов. Во всех районах области имеются приспособленные для посадки вертолёта зоны; построены пять специализированных площадок близ крупнейших клиник Волгограда, Волжского, Камышина и Урюпинска, - уточнили в профильном ведомстве.