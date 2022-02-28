В Волгограде ресторан оштрафовали за проведение юбилея

Ресторан "Грааль" не прошел проверку Роспотребнадзора Фото: Олег УКЛАДОВ

Пандемия коронавируса никуда не ушла, и людям необходимо продолжать соблюдать антиковидные требования. Это касается и предпринимателей, из которых не все работают добросовестно. Волгоградский Роспотребнадзор вместе с чиновниками продолжают рейдовые мероприятия. Они проверили ресторан «Грааль» в Краснооктябрьском районе Волгограда, в котором выявили нарушения антикоронавирусных мер. В помещении не было обеззараживателей воздуха и необходимого запаса дезинфицирующих средств. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Также в заведении отмечали праздник с большим числом людей. На втором этаже ресторана праздновали юбилей одного из посетителей с ведущим мероприятия и с присутствием 53 гостей, что во время пандемии запрещено.

- Таким образом, ИП Епремяном А.С. не обеспечено ограничение количества посетителей с соблюдением ими необходимой дистанции либо отмена массового, развлекательного мероприятия. Проведение мероприятия было прекращено по требованию проверяющих, все посетители разошлись, - отметили в Роспотребнадзоре.

На предпринимателя было возбуждено административное дело. Краснооктябрьский районный суд наказал его штрафом в 25 тысяч рублей.