Снег с дождем и гололед: погода в Волгоградской области на 28 февраля

По области в понедельник прогнозируют снег с дождем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале новой рабочей недели в Волгоградской области прогнозируются осадки. Мокрый снег и дождь со снегом обещают 28 февраля в районах региона, местами будут туман и гололед. В областном центре в понедельник погода будет преимущественно без осадков, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Ветер северо-западный, северный подует с порывами 9-14 м/с по области и со скоростью 4-9 м/с в Волгограде.

В Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха составит +2...-3º, днем 0...+5º. В Волгограде в ночные часы около 0º, днем +3...+5º.