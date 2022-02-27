Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 15:25

Снег с дождем и гололед: погода в Волгоградской области на 28 февраля

Осадки прогнозируются в районах региона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
По области в понедельник прогнозируют снег с дождем

По области в понедельник прогнозируют снег с дождем

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале новой рабочей недели в Волгоградской области прогнозируются осадки. Мокрый снег и дождь со снегом обещают 28 февраля в районах региона, местами будут туман и гололед. В областном центре в понедельник погода будет преимущественно без осадков, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС. Ветер северо-западный, северный подует с порывами 9-14 м/с по области и со скоростью 4-9 м/с в Волгограде.

В Волгоградской области ближайшей ночью температура воздуха составит +2...-3º, днем 0...+5º. В Волгограде в ночные часы около 0º, днем +3...+5º.