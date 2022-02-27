В Волгограде 28 февраля электричество отключат в трех районах

3 района останутся без электричества 28 февраля Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде жители трех районов столкнуться с коммунальными неудобствами в ближайший понедельник. Пройдут очередные отключения электричества из-за плановых ремонтных и профилактических работ. Без света останутся 11 улиц. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», 28 февраля электроснабжения не будет в Дзержинском, Ворошиловском и Советском районах.

В Дзержинском районе без света с 9.00 до 15.00 останутся жители домов №10, 12, 14 на улице Двинской и №9, 11 на улице Ткачева.

В Ворошиловском районе с 9.00 до 12.00 обесточат следующие адреса: ул. Серпуховская, 1, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22; ул. Царицынской Обороны, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 30, 32; ул. Симбирская, 11, 17, 21; пер. Симбирский, 5, 5а; ул. Профсоюзная, 15/1.

В Советском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Геологическая, 1/1, 1/2, 4/1, 4/2, 6/2, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 15г; пер. Мостового, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23; ул. Юная, 1-9, 1/1, 1/2, 2-10, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2; ул. Мостового, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 7, 8.