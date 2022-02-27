В Волгограде отремонтируют тротуар длиной 1,5 км

В Ворошиловском районе восстановят тротуар на Циолковского и дорогу на Льежа Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде увеличили число городской инфраструктуры, которое отремонтируют в 2022 году. В Ворошиловском районе восстановят тротуар на улице Циолковского и дорогу на улице Льежа. Такое решение было принято во время выездного совещания мэра Владимира Марченко, рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда.

– Протяженность пешеходной дорожки по улице Циолковского – от улицы Калинина до улицы Иркутской – составляет свыше 1,5 км. С течением времени тротуары по обе стороны улицы Циолковского пришли в негодность: асфальт потрескался, плитка частично разрушилась, - отметили в мэрии.

Также планируется, что вместе с ремонтом тротуара будут высажены новые деревья и кустарники. В некоторых местах ширина пешеходной зоны будет увеличена не только для удобства волгоградцев, но и для механизированной техники при уборке территории.