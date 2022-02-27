В Волгограде в течение недели возможны проблемы с телевидением

Перерывы в телевещании будут связаны с солнечной интерференцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ближайшей неделе, с 28 февраля по 6 марта, в Волгограде возможны сбои с телевещанием. Перерывы в трансляциях ожидаются во временных интервалах с 11.57 до 13.05 в пакетах программ РТРС-1 и РТРС-2. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском филиале «Российской телевизионной и радиовещательной сети», кратковременные отключения будут связаны с солнечной интерференцией.

Также на станциях будут проходить профилактические и другие плановые работы. Они требуют отключения оборудования.

Отметим, солнечная интерференция – это явление, при котором создаются помехи радиосигнала из-за излучения Солнца, сблизившегося с осью «антенна - спутник». Это обычно происходит дважды в год – в начале весны и в конце сентября.