Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 февраля 2022 7:23

В Волгограде один человек пострадал в аварии из-за пьяного водителя

Происшествие случилось поздним вечером 26 февраля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В больницу отвезли пассажирку иномарки

В больницу отвезли пассажирку иномарки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 26 февраля в Ворошиловском районе Волгограда произошла авария, в которой пострадал один человек. В 23.04 напротив дома №4б на улице Неждановой 28-летний водитель «Ford Focus», который был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в световую опору. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка. Скорая помощь увезла ее в больницу.

Всего за минувшие сутки в Волгограде и области произошли 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.