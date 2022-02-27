В Волгограде один человек пострадал в аварии из-за пьяного водителя

В больницу отвезли пассажирку иномарки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 26 февраля в Ворошиловском районе Волгограда произошла авария, в которой пострадал один человек. В 23.04 напротив дома №4б на улице Неждановой 28-летний водитель «Ford Focus», который был в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался в световую опору. Об этом «КП-Волгоград» рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка. Скорая помощь увезла ее в больницу.

Всего за минувшие сутки в Волгограде и области произошли 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.