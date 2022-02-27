В Волгограде признали несостоявшимся аукцион на поставку валидаторов в троллейбусы

80 валидаторов установят в волгоградские троллейбусы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде признали несостоявшимся аукцион по установке и пуско-наладке системы бескондукторной оплаты проезда в троллейбусах. Для участия на торгах была подана только одна заявка, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок. Информация о том, какая единственная компания изъявила желание участвовать в закупке, не раскрывается. Известно, что она и станет поставщиком 80 валидаторов в общественный транспорт, которые заменят кондукторов.

Напомним, начальная цена терминалов для нужд МУП «Метроэлектротранс» составила 10,2 миллиона рублей. В салонах троллейбусов валидаторы появятся у водителей и на поручнях. После заключения контракта с подрядчиком оборудование должны поставить в течение 25 дней, столько же дается на установку.