В Волгограде снова подорожал бензин

За неделю подорожали 2 марки бензина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде и области рост цен на топливо не прекращается. за очередную неделю оно снова подорожало. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на Волгоградстат, в регионе за 7 дней на 0,04% стал дороже бензин марки АИ-95. На 18 февраля он стоил в среднем 53 рубля 23 копейки за литр. На 0,02 выросли цены на бензин марки АИ-92, его стоимость ставила 47 рублей 95 копеек.

Не изменились цены за неделю на дизельное топливо, в среднем литр стоил к 18 февраля 53 рубля 47 копеек. Также сохранил стоимость в 57 рублей 45 копеек бензин марки АИ-98.