Набережную от Музыкального театра до панорамы благоустроят в Волгограде

Рубить деревья здесь начали еще осенью. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде готовятся благоустроить участок Верхней террасы Центральной набережной от Музыкального театра до ул. 13-й Гвардейской Дивизии (до музея-панорамы Сталинградская битва). Благоустройство здесь назрело давно – разбиты дорожки, поломаны лавочки, ясеневая златка загубила деревья. В последний год здесь очень много зеленых насаждений. Теперь говорят о грядущем озеленении и благоустройстве. Мэрия ищет подрядчика, который разработает проектную документацию для обновления этого участка. Аукцион уже объявлен.

Победитель должен будет разработать проект и учесть в нем монтаж инженерных систем, электроснабжения, наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, сообщает мэрия Волгограда. По замыслу властей, здесь должны благоустроить территорию площадью 2,6 гектара. Заменят асфальт, скамейки, урны, фонари, наведут порядок в клумбах и посадят новые деревья, кустарники. Не обойдется без вырубки деревьев, которая началась еще в прошлом году. Обещают подчистить только старые и больные зеленые насаждения.

- Благоустройство участка набережной позволит объединить в единую рекреацию ранее обновлённый парк на верхней террасе набережной и территорию нижней террасы, где сейчас производится реконструкция, - говорят в администрации.