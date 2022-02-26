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Здоровье26 февраля 2022 14:18

Волгоградцы продолжают сдавать кровь для спасения пациентов с коронавирусом

С начала пандемии жители региона заготовили уже 7358 доз антиковидной плазмы
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Кровь могут сдать и привитые, и переболевшие люди, у которых есть антитела.

Кровь могут сдать и привитые, и переболевшие люди, у которых есть антитела.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде врачи продолжают использовать антиковидную кровь для переливания пациентам, которые тяжело переносят коронавирус. А жители продолжают ее сдавать. С начала пандемии, по данным облздрава, заготовили уже 7358 доз плазмы. 2274 сдали вакцинированные доноры, остальное – переболевшие жители региона. 4180 доз передали в больницы для переливания пациентам, остальная хранится в Волгоградском областном центре крови.

Сдать кровь могут все, у кого нет противопоказаний, без записи. В Волгограде принимают доноров по адресу: Голубинская, 9а, в Волжском – на ул. Пушкина, 93.

Для переливания подходит кровь как от переболевших, так и от вакцинированных – в центре крови проверят, есть ли у человека антитела.