Волгоградский ТЮЗ сообщил о смерти одного из ведущих актеров театра

Василий Богатырев служил в ТЮЗе с первых дней открытия театра. Фото: сайт волгоградского театра юного зрителя.

«Он был первым Иваном в знаменитом "Коньке-Горбунке" Ершова, которым открывался ТЮЗ 22 марта 1970 года», - рассказывают в спектакле о заслуженном артисте РФ Василии Богатыреве. Заслуженный артист РФ, ветеран ТЮЗа, который был участником рождения театра и служил в нем более 50 лет, скончался 25 февраля 2022 года. В театре сообщили, что сотрудники переживают очередную потерю.

Зрители запомнят Василия Богатырева актера, который одинаково хорошо смотрелся и в комических, и драматических, и даже трагических ролях. Он любил поэзию и ставил свой поэтический спектакль по стихам Сергея Есенина. Последней его ролью в ТЮЗе был актер провинциального театра в спектакле "Упоённый, счастливый, падаю перед нею на колени..." по Чехову. Знают Василия Богатырева и телезрители – он делал программы на местном ТВ, в том числе и делал фильм по книге Виктора Некрасова книге "В окопах Сталинграда" и послевоенным очеркам. Совсем немного Василий Богатырев не дожил до своего юбилейного бенефиса.

Редакция «Комсомольской правды» в Волгограде приносит соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Василия Михайловича.