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Общество26 февраля 2022 8:13

26 февраля 2022 года «Победа», «Азимут» и «ЮТэйр» отменили рейсы из Волгограда и в Волгоград

Улететь из Волгограда сегодня можно только в Москву
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Стабильно 26 февраля будут летать "Россия" и "Аэрофлот".

Стабильно 26 февраля будут летать "Россия" и "Аэрофлот".

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский аэропорт работает в штатном режиме. Наша воздушная гавань готова принимать рейсы, но некоторые компании их отменяют. 26 февраля 2022 года отменены рейсы из Волгограда в Брянск, Ростов-на-Дону и Ереван, которые выполняет авиакомпания «Азимут». Также отменила рейсы в Санкт-Петербург и Москву авиакомпания «Победа». Отменен рейс в Волгоград из Тюмени, который был в расписании на сегодня у компании «ЮТэйр». Рейс Nordwind из Калининграда пока ожидается по расписанию в 22.20.

Возобновила рейсы из Волгограда в Москву и обратно 26 февраля авиакомпания S7. Стабильно сегодня летает «Аэрофлот» и «Россия». Пассажиров просят проверять сообщения в почте и смс от авиакомпаний, они оперативно предупреждают о задержках и отмене рейсов.