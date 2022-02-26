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Экономика26 февраля 2022 7:46

Подрядчик за 40 дней переоборудует старый терминал в аэропорту Волгограда в склад

Аукцион выиграла компания, предложившая выполнить работу за 12,6 миллиона
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Старый терминал отдадут под склад, пассажиры им давно не пользуются.

Старый терминал отдадут под склад, пассажиры им давно не пользуются.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 25 февраля 2022 года определился победитель аукциона по выбору подрядчика, который займется переустройством старого терминала А в аэропорту Волгограда. Напомним, мы уже сообщали, что здание планируют переоборудовать под коммерческий склад. Руководство волгоградского аэропорта решило, что в этом здании им необходимы помещения для работы по приему и отправке разных грузов, в том числе нужно помещение под тела умерших, которые перевозят авиацией из-за высокой скорости доставки. Как пояснили «КП» в аэропорту Волгограда, только в прошлом году аэропорт Волгограда выполнил 89 перевозок груза 200.

Запросов на участие в аукционе было 6, в итоге в нем приняли участие 2 компании. Победила та, которая предложила выполнить работы в более короткий срок и подошла по стоимости работ. Подрядчик, с которым аэропорт заключит договор на переустройство терминала в склад, пообщал уложить в 40 календарных дней и заявил о готовности выполнить эти работы за 12 миллионов 624 тысячи рублей.

В аэропорту отмечают, что новое помещение позволит увеличить пропускную способность грузов и почты, проходящих через нашу воздушную гавань. Грузовые компании получат возможность пользоваться современным складом, а жители – услугами грузоперевозок аэропорта.