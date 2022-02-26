Из-за массовой отмены рейсов РЖД запускает дополнительные поезда из Волгограда в Москву

Добраться наземным транспортом пока проще, чем самолетом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди, которые вынуждены в эти дни по работе или личным обстоятельствам перемещаться между городами России, из-за спецоперации в Донбассе попали в трудное положение. Воздушное пространство на юге страны закрыто, Росавиация закрыла несколько аэропортов, авиакомпании самостоятельно отменяют рейсы. В Волгоград почти ничего не летает, а билеты на поезд расхватали сразу же. В связи с большим спросом на железнодорожные перевозки в ближайшие 4 дня Приволжская железная дорога решила увеличить число поездов на направлении Волгоград – Москва. Они начнут ходить уже сегодня, 26 февраля.

Билеты в продаже как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании. Однако сайт из-за небывалого внимания пассажиров работает с небольшими сбоями. Чтобы приобрести билет, нужно набраться терпения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в расписание добавились поезда:

- № 1/2 Волгоград – Москва. Отправление из Волгограда 27 февраля, с Павелецкого вокзала – 28 февраля;

- № 15/16 Волгоград – Москва. Отправление из Волгограда 26 и 28 февраля, с Павелецкого вокзала – 27 февраля и 1 марта;

- № 212/211 Москва – Волгоград. Отправление из Москвы 26 февраля и прибытие в Волгоград 27 февраля;

В компании отметили, что из-за повышенного спроса поднимать цены на билеты не стали, они зафиксированы.