«Ситиматик-Волгоград» ввел в эксплуатацию площадку перегрузки отходов в Калачевском районе

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Новая площадка перегрузки твердых коммунальных отходов (ТКО) начала свою работу на территории Калачевского муниципального района Волгоградской области. Она обустроена и введена в эксплуатацию региональным оператором по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» для реализации двухэтапной системы транспортирования коммунальных отходов в данном районе. На первом этапе в 47-ми населенных пунктах Калачевского района регоператор собирает отходы на контейнерных площадках согласно утвержденному графику, далее мусоровозами они направляются на площадку перегрузки. На втором этапе специализированный транспорт регоператора большей вместимости (мультилифт) перевозит ТКО с площадки на объекты обработки и размещения. Таким образом, транспортирование отходов происходит с использованием так называемого метода «короткого плеча», когда мусоровоз не тратит время на вывоз отходов на удаленный от района полигон, что позволяет соблюдать периодичность вывоза отходов в том или ином населенном пункте.

Ежедневно площадку в Калачевском районе общей площадью 7 554 кв. м обслуживают четыре мусоровоза и один мультилифт. Единовременно она принимает около 150 куб. м отходов в день. Поверхность площадки имеет искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие из железобетонных плит с изоляционными швами, которое не допускает попадания ливневых и талых вод на открытый грунт. По периметру установлено ограждение, предотвращающее разлет легкой фракции отходов и ограничивающее доступ на территорию посторонних лиц. Дополнительно предусмотрена бетонная ванна для дезинфекции колес всех транспортных средств. Площадка также оборудована административно-бытовым и техническим помещением для персонала, первичными средствами пожаротушения, освещением для работы в темное время суток.

Отметим, что работы по обустройству площадки перегрузки проведены регоператором в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (СанПиН 2.1.7.1322-03).

До конца апреля регоператор обстроит площадки перегрузки ТКО в Котельниковском и Октябрьском районах Волгоградской области, до конца текущего года они появятся еще в четырех районах – Котовском, Клетском, Суровикинском и Быковском. В дальнейшем «Ситиматик-Волгоград» продолжит работу по обустройству таких перегрузочных площадок в регионе.