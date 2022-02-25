Волгоградским чиновникам показали автобус особой вместительности

Мэрии предстоит решить, нужен ли большой автобус городу. Фото: мэрии Волгограда

Многие волгоградцы помнят большие автобусы-гармошки, которые колесили по дорогам города в 80-90-х годах. Похоже, их современный родственник может появится на улицах Волгограда снова. Правда, производства не Венгрии, как 30 лет назад, а наш «Волгобас». Руководство предприятия презентовало в мэрии свою новинку: автобус особой вместительности, который сможет разместить до 182 пассажиров. Низкопольные машины ездят на газе.

В автобусе есть бортовой компьютер, который помогает водителю контролировать все системы. Легко воспользуются новой техникой инвалиды. Для них есть специальная кнопка связи с водителем, аппарель для заезда колясок и отдельное место в салоне. Автобус может наклониться к платформе при необходимости и создать комфортную температуру для пассажиров.

Теперь главе Волгограда Владимиру Марченко и его подчиненным предстоит решить, стоит ли пополнять автобусный парк. В первую очередь посмотреть пропускную способность дорог, ну и, конечно, решить вопрос с выделением денег из бюджета города.