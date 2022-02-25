В Волгоградскую область прибыло 679 беженцев с Донбасса

Людям оказывают всестороннюю помощь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сегодняшний день в Волгоградскую область приехали 679 беженцев из Донбасса. Одни добирались сами, другие на эвакуационных автобусах. Жителей ЛНР и ДНР размещают в гостиницах, сейчас там находятся 394 человека. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, к работе ПВР уже готовы. 7 – в Волжском (туркомплекс «Ахтуба», санатории «Ахтуба» и «Кристалл»), 2 в Волгограде (гостиницы «Старт» и гостиница «Царицынская»), 2 в Городище (отели «Надежда» и отель «Замок»)

Остальные беженцы уехали к родственникам, также некоторым предложили помощь неравнодушные к ситуации волгоградские семьи. Жителям республик оказывают всю необходимую помощь, в том числе с оформлением документов. У них трехразовое питание, есть все необходимое для комфортного проживания, а также досуг.