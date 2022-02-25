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Общество25 февраля 2022 15:01

На юге Волгограда отремонтировали дорогу и забыли про разметку, освещение и тротуары

Сотрудники ГИБДД проверили безопасность на улицах Красноармейского района
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
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На улицах со свежим ремонтом уже ямы.

На улицах со свежим ремонтом уже ямы.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Реконструкция дорог идет по плану. Отчеты о проделанном ремонте поступают в ГИБДД регулярно. Но поступают в полицию и жалобы от жителей на плохую работу дорожников. Гаишники приехали в Красноармейский район с проверкой недавно отремонтированных улиц и нашли множество нарушений. Так, на улице Куйбышева подрядчик заменил дорожное полотно, бордюры, но забыл сделать освещение, дорожную разметку, знаки, тротуар.

Еще хуже ситуация на Мачтозаводской - 40-лет ВЛКСМ. Там нет разметки и уже появились ямы. Подойти к пешеходному переходу очень сложно. В результате жители перебегают дорогу не там, где нужно по правилам, а там, где можно пройти. Возле кинотеатра Юбилейный нет зебры на пешеходных переходах, отсутствуют многие дорожные знаки.

- По выявленным в ходе проверки недостаткам содержания улично-дорожной сети составлены административные материалы, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Волгограду.