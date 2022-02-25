Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 14:14

В Волгограде на коммерсанта возбудили дело за неуплату 68 млн рублей налогов

Подозреваемого взяли под стражу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бизнесмена взяли под стражу.

Бизнесмена взяли под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде на директора коммерческой фирмы по ремонту машин и оборудования возбудили уголовное дело по статье за неуплату налогов. Как сообщили «КП-Волгоград», подозреваемый положил в карман 68 миллионов рублей, которые по закону был обязан заплатить в казну. Преступление совершил в 2018 году и на протяжении года.

- Подозреваемый включал в налоговые вычеты суммы НДС на основании счетов-фактур, оформленных якобы от имени контрагентов, не имеющих трудовых ресурсов, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности для создания видимости договорных отношений без осуществления реальных сделок, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В настоящий момент ведется расследование, коммерсанта взяли под стражу.