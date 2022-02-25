Известные волгоградцы высказались о спецоперации на Донбассе

Фото: Администрация Волгоградской области

В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде состоялся круглый стол, который был посвящен специальной военной операции на Донбассе. В обсуждении приняли участие известные волгоградцы – историки, деятели культуры, спортсмены. Они высказали свое мнение о решении, которое принял глава государства 24 февраля.

Андрей Аниханов, художественный руководитель, главный дирижер Волгоградского академического симфонического оркестра государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградская филармония»

- Умом и сердцем президент отвечает за то, что делает, и берет на себя огромную историческую ответственность в отличие от многих европейских политиков, которым безразлична судьба украинского народа. Да, я поддерживаю решение президента. Ситуация подошла к некоему краю, она не могла разрешиться по-другому. История нам рассказывает о том, что какие-то послабления или нерешительность приводили к гораздо более чудовищным последствиям.

Алексей Петров, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике

- Я поддерживаю Владимира Владимировича Путина. Слушал два его выступления о признании ДНР и ЛНР, а также по поводу тех действий, которые сейчас происходят. Надеемся, что эта ситуация, восстановление нормальных взаимоотношений между Россией и Украиной будут быстрыми. Все сядут за стол переговоров и будет мирное положение в этой стране. У нас никогда не было противоречий, всегда дружили и с белорусами, и украинцами. Это наши братья, наши родные люди.

Алексей Дементьев, директор Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва»

- Задолго до 2014 года целенаправленно взращивался нацизм, стравливались народы. Понятно, что это делалось не украинцами, их использовали. Ведь сами украинцы, которые проживают на территории России, не могут приехать туда на могилы своих родственников. Идеология нацизма быстро развивается. Если сейчас спокойно на это смотреть, то завтра мы бы спокойно на это смотрели уже на территории своей страны.