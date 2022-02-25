«Ситиматик-Волгоград» взыщет порядка 300 млн рублей задолженности за услугу вывоза отходов по судебным приказам

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С начала 2019 года «Ситиматик-Волгоград» взыскало по судебным актам порядка 415 млн рублей задолженности за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Эту сумму за уже предоставленную услугу вывоза отходов задолжали и умышленно не оплачивали как юридические, так и физические лица. Общая сумма требований по направленным заявлениям в суд на сегодняшний день превышает 690 млн рублей.

Региональный оператор не снижает темпов работы с должниками за услугу, обозначенную в платежных документах как «Обращение с ТКО», в том числе и через взыскания через судебные приказы. Этот метод собираемости обязательных коммунальных платежей остается самым быстрым и одним из самых эффективных. Он не требует присутствия сторон и выносится мировым судьей за одно заседание, а списание задолженности пройдет автоматически при поступлении денежных средств на банковский счет должника. Таким образом, взыскание остальной суммы долгов – дело времени.

В настоящее время в пятерку населенных пунктов, к которым предъявлена наиболее высокая сумма требований по направленным в суд заявлениям среди населения входят города Волгоград и Волжский, а также Палласовский, Иловлинский и Жирновский районы области. Среди юридических лиц наибольшие суммы принудительных взысканий предъявляются также в Волгограде и Волжском, Камышинском, Среднеахтубинском и Городищенском районах.

Среди относительно менее злостных должников, к которым сумма судебных требований составляет менее трех млн рублей находятся: по физическим лицам - Чернышковский, Ленинский, Урюпинский, Михайловский и Котельниковский районы, по юридическим лицам - Киквидзенский, Чернышковский, Нехаевский, Октябрьский и Еланский районы области.

Региональный оператор напоминает, что согласно Жилищному кодексу РФ, коммунальная услуга «Обращение с ТКО» является обязательной к оплате строго до 10 числа каждого месяца. «Ситиматик-Волгоград» рекомендует не нарушать срок оплаты, не накапливать задолженность, не игнорировать оповещения о необходимости ее погасить, так как это ведет к начислению пени, обращению в суд, визиту судебных приставов, запрету на выезд за границу, на совершение любых сделок с недвижимостью, и даже аресту имущества и счетов.

Задать вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно по номерам колл-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00.

Также информацию предоставят в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.