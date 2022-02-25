В Волгоградской области подорожали соль, молоко, яйца и корвалол

Продукты снова дорожают. Фото: Андрей АБРАМОВ

25 февраля Волгоградстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на продукты, которые меняются каждую неделю. С 11 по 18 февраля, еще до санкций, некоторые популярные товары снова выросли. Вновь подорожало молоко на 1,1% (в среднем 73 рубля за литр), и сметана на 0,8% (252 рубля за кг). Десяток яиц стал дороже на 1,7% (в среднем 75 рублей). Соль подросла в цене сразу на 2,6% - за 1 кг ценник почти 11 рублей.

На 1% упал в стоимости рис (53 рубля). Незначительно подешевели картофель (в среднем 45 рублей за кг), лук (45 рублей), свекла (45 рублей), огурцы (163 рубля). Подскочили в цене капуста (на 2% - до 60 рублей), морковь (на почти 2,5% - 39 рублей), а вот помидоры стали дороже аж на 4,8% (за килограмм волгоградцы в среднем платят 153 рубля). Свинина упала в цене на 0,7% (стоит 315,5 за кг), а вот говядина и баранина не изменились (403 и 439 рублей за кг соответственно).

Добавим, что на 0,6% подорожали корвалол и валидол (24 и 41 рубль соответственно).