Дождливая и теплая погода будет в Волгоградской области 26 февраля

Лучше захватить зонтики - возможны дожди. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В субботу, 26 февраля, в Волгоградской области вновь будет теплая погода – температура воздуха прогреется до +10 градусов. Однако, как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, весна наступит в отдельных, южных районах области. Средняя же температура будет варьировать от +1 до +6º. Ожидается сильный ветер, его порывы достигнут 12-17 м/с. Днем осадков не будет, а если и пройдут, то немного и только дождь. Синоптики обещают облачность с прояснениями. Солнца будет больше.

В Волгограде 26 февраля днем будет +5...+7º. Ночью же температура опустится до 0...+2º. Из-за перепадов возможны утренние туманы. Уже к обеду вероятнее всего будет несколько солнечный часов. До конца зимы осталось несколько дней.