В Волгограде водитель бросил «гранату» в таксиста

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 24 февраля в Ворошиловском районе случился дорожный инцидент. Водитель службы такси позвонил в полицию, сообщив, что в него бросили предмет, похожий на гранату. Оказалось, что у таксиста случился конфликт с водителем «Hyundai», который нарушал правила дорожного движения. Мужчина вышел из иномарки и бросил в сторону таксиста странный предмет и попытался уехать, но врезался в дерево. Затем мужчина пытался бежать, его задержали прибывшие инспекторы ДПС, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выяснилось, что предмет был не гранатой, а страйкбольной пиротехникой. Водитель «Hyundai» был с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медосвидетельствования он отказался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- Мужчина привлечен к ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, и за отказ прохождения от освидетельствования. Составленные материалы направлены в суд. Нарушителю грозит лишение водительских прав или административный арест на срок до пятнадцати суток, - отметили в региональной полиции.

Также проводится процессуальная проверка, по ее результатам действиям водителя иномарки дадут правовую оценку.