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Происшествия25 февраля 2022 8:10

У волгоградского курьера мошенники украли 1,6 млн рублей

Аферисты пообещали мужчине прибыль от процентов и списали со счета все деньги
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Сейчас стражи порядка разыскивают мошенника.

Сейчас стражи порядка разыскивают мошенника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

63-летний курьер из Центрального района Волгограда стал жертвой мошенников, которые списали с его счета более 1,6 млн рублей. Мужчина написал заявление в полицию, рассказав о схеме обмана. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой компании. Он предложил потерпевшему получать процентные выплаты. Для этого требовалось установить на гаджет приложение, перейти по ссылке и ввести реквизиты счета.

- Не подразумевая обмана, доверчивый мужчина выполнил все указания, которые в телефонном разговоре его просил выполнить незнакомец. Спустя несколько часов волгоградец обнаружил списание со своего счета 1 635 680 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду.

Сейчас стражи порядка разыскивают мошенника.