В Волгограде детей беженцев из ЛНР и ДНР усадят за парты

Ребята вернутся к занятиям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нашедшие убежище в Волгограде дети из семей беженцев из ЛНР и ДНР вновь сядут за парты. Учебный процесс для 35 школьников возобновится с понедельника, 28 февраля 2022 года, сообщили в мэрии Волгограда.

- Департамент по образованию распределил учащихся по классам в зависимости от возраста, а также обеспечил всем необходимым для учебного процесса – от учебников до канцелярских принадлежностей, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Ходить ребята будут в школы, которые находятся в шаговой доступности от пункта временного размещения. Напомним, на сегодня в Волгограде 150 беженцев из Донбасса поселили в гостинице «Старт» на Спартановке. Помимо учебников и канцтоваров, детей обеспечат горячим питанием. Помогать ребятам будут психологи, также дети смогут посещать кружки и секции по интересам, а 6 девятиклассников будут готовить к ГИА.

Всего на сегодня среди прибывших в Волгоград и Волжский беженцев 196 детей, в том числе 112 школьников.