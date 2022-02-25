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Общество25 февраля 2022 7:04

В центре Волгограда запретили парковку на улице Ленина

Новая схема организации движения действует с 24 февраля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Схема организации движения.

Схема организации движения.

В центре Волгограда изменили схему организации дорожного движения на улице Ленина. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и бесперебойную работу коммунальной техники там запретили остановку и стоянку по четным и нечетным числам. Нововведения вступили в действие с 24 февраля, сообщили в департаменте городского хозяйства Волгограда.

- Ограничивается остановка и стоянка транспортных средств на улице Ленина в границах от улицы Советской до проспекта Ленина по четным и нечетным числам месяца, - говорится в объявлении департамента.

В течение какого срока будут действовать ограничения на парковку на одной из центральных улиц Волгограда в департаменте не указали.