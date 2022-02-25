Волгоградские полицейские задержали интернет-мошенников

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в серии интернет-мошенничеств. Для этого сотрудникам Управления уголовного кодекса регионального Главка МВД и УМВД по Волжскому пришлось выезжать в Ростов-на-Дону. Преступниками оказались 19-летний и 34-летний ранее судимый за мошенничество жители донского города. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В начале январе 2022 года в полицию обратился житель Волжского. Он сообщил, что на сайте объявлений нашел предложение о продаже дорогой аудиоаппаратуры. Мужчина связался с продавцом, договорился о доставке и перечислил на банковскую карту 163 тысячи рублей. Но оборудование никто не отправил, а продавец перестал выходить на связь.

У подозреваемых во время обысков полицейские изъяли более 100 сим-карт и 5 мобильников. Двоих ростовчан доставили в Волжский для проведения следственных действий. Им предъявили обвинение. Одного из них заключили под стражу, второму в виде меры пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащее поведение. Мошенники причастны как минимум к четырем преступлениям. Устанавливаются все эпизоды их противоправной деятельности.