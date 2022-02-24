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Политика24 февраля 2022 20:08

Шестеро депутатов Госдумы от Волгоградской области попали в список санкций Евросоюза

При этом экс-мэр Волгограда Виталий Лихачев не голосовал за признание независимости ДНР и ЛНР
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Виталий Лихачев хоть и пропустил голосование, под санкции Евросоюза попал. Фото: "Единая Россия".

Виталий Лихачев хоть и пропустил голосование, под санкции Евросоюза попал. Фото: "Единая Россия".

В ответ на события, происходящие в Украине, западные страны сегодня обновили списки санкций для России. Евросоюз ввел заморозку активов и запрет на въезд 351 депутату Государственной думы РФ. Наказать российских парламентариев решили за то, что они проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Каково же было удивление экс-мэра Волгограда, а ныне парламентария Виталия Лихачева, когда он увидел свою фамилию в этом списке – его в день голосования даже не было в Госдуме.

Зато повезло его другу и соратнику Евгению Москвичеву – он под санкции не попал. Как и Алексей Волоцков. В списке тех, кому ввели запрет на путешествия, передвижения через страны Евросоюза и заморозили активы, помимо Лихачева, представляющие Волгоградскую область в Госдуме депутаты Андрей Гимбатов, Николай Николаев, Владимир Плотников, Олег Савченко, Николай Арефьев. Их посчитали лицами, чьи действия угрожают суверенитету и независимости Украины.