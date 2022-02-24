В Волгоградской области власти усиливают меры безопасности

Силовики собрались за столом переговоров у губернатора. Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. Об этом договорились на совещании губернатор Андрей Бочаров и главы волгоградских силовых ведомств. Обстановка в стране неспокойная, в социальных сетях звучат призывы собираться на несанкционированные митинги. Полиция готовится пресекать нарушения, провокации и агрессию, в том числе в отношении представителей порядка.

Андрей Бочаров заслушал доклады руководителей силового блока. Главы ведомств заверили губернатора, что ситуация у них под контролем, все системы обеспечения жизнедеятельности в области работают в штатном режиме.