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Общество24 февраля 2022 15:40

В Волгоградской области власти усиливают меры безопасности

Глава региона Андрей Бочаров собрал на совещание руководителей силовых ведомств
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Силовики собрались за столом переговоров у губернатора. Администрация Волгоградской области.

Силовики собрались за столом переговоров у губернатора. Администрация Волгоградской области.

В Волгоградской области будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности. Об этом договорились на совещании губернатор Андрей Бочаров и главы волгоградских силовых ведомств. Обстановка в стране неспокойная, в социальных сетях звучат призывы собираться на несанкционированные митинги. Полиция готовится пресекать нарушения, провокации и агрессию, в том числе в отношении представителей порядка.

Андрей Бочаров заслушал доклады руководителей силового блока. Главы ведомств заверили губернатора, что ситуация у них под контролем, все системы обеспечения жизнедеятельности в области работают в штатном режиме.