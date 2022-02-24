В Волгограде экс-сотруднице вуза дали 4 года колонии за мошенничество со стипендиями

Каждый год женщина получала более миллиона рублей на стипендиях. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде Советский районный суд 24 февраля огласил приговор бывшему специалисту по учебно-методической работе ВолГАУ. Женщину, которая «заработала» 4,5 миллиона рублей под предлогом выплаты стипендий студентам, признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Суд приговорил ее к 4 годам колонии, но отсрочил наказание из-за детей, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

- Поскольку она одна воспитывает двух малолетних детей, судом отсрочено реальное отбывание назначенного наказания до достижения её детьми возраста 14 лет, - рассказали в областной прокуратуре.

Как установил суд, в течение четырех лет женщина вносила в служебные документы недостоверные сведения о наличии права на стипендию и матпомощь 13 студентов. Но деньги за них получала сама – в кассе или на свои карты. Ущерб бюджету Минсельхоза РФ за это время составил более 4,5 миллиона рублей. Женщина полностью признала свою вину. По гражданскому иску она также выплатит причиненный ущерб. Приговор еще может быть обжалован.