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Звезды24 февраля 2022 14:58

В Волгоградской области отремонтируют дом культуры

Обновят ДК «Текстильщик» в Камышине
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Комитет культуры Волгоградской области

Фото: Комитет культуры Волгоградской области

В Волгоградской области заключили контракты на ремонт ДК «Текстильщик» в Камышине. Обновление здания начнется в течение месяца. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры, в учреждении в рамках нацпроекта «Культура» отремонтируют фасад, входную группу, фойе, коридоры, кабинеты хореографии и вокала.

- Также будет приобретена новая мебель и современное звуковое и световое оборудование, светодиодный экран для большого зрительного зала, - отметили в комитете культуры.

Обновление дома культуры в Камышине должно завершиться к концу году. Здание было построено в 1965 году. В учреждении работают 39 кружков, в которых занимаются жители Камышина всех возрастов.