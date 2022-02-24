В Волгоградской области отремонтируют дом культуры

Фото: Комитет культуры Волгоградской области

В Волгоградской области заключили контракты на ремонт ДК «Текстильщик» в Камышине. Обновление здания начнется в течение месяца. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры, в учреждении в рамках нацпроекта «Культура» отремонтируют фасад, входную группу, фойе, коридоры, кабинеты хореографии и вокала.

- Также будет приобретена новая мебель и современное звуковое и световое оборудование, светодиодный экран для большого зрительного зала, - отметили в комитете культуры.

Обновление дома культуры в Камышине должно завершиться к концу году. Здание было построено в 1965 году. В учреждении работают 39 кружков, в которых занимаются жители Камышина всех возрастов.