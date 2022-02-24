В СИЗО Волгограда скончался бизнесмен Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В СИЗО №1 Волгограда 23 февраля обнаружено тело бизнесмена Андрея Чепрасова. Известно, что 51-летнй мужчина возглавлял ООО Волго-Бункер». Фирма занималась снабжением и обслуживанием судов, в том числе бункеровкой судов топливом. Как сообщил «КП-Волгоград» источник, мужчину арестовали по подозрению в нарушении двух уголовных статей – посредничество во взяточничестве и подготовка к преступлению. По предварительной информации, бизнесмен умер из-за серьезной болезни – у него были проблемы с сердцем.

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области подтвердили факт гибели мужчины.

- Накануне в СИЗО-1 Волгограда скончался подследственный в результате имеющегося у него заболевания, -уточнили в ведомстве.