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Общество24 февраля 2022 13:53

До +10 тепла, снег с дождем: погода в Волгоградской области 25 февраля

В регионе продолжает стоят плюсовая дневная температура
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В регионе ожидается потепление.

В регионе ожидается потепление.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 25 февраля, в некоторых районах Волгоградской области потеплеет до +10 градусов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Гидрометцентре. Средняя же температура по региону – до +5 градусов. В Волгограде – до +6. Ночью тоже будут держаться плюсовые температуры, лишь в отдельных частях области подморозит до -8.

Солнца не будет, на смену ясным дням придет пасмурная, богатая на осадки погода. К концу февраля зима борется с весной, но побеждает последняя. В основном синоптики обещают дожди, но местами они пройдут вперемешку со снегом.

Автомобилистов предупреждают, что из-за такого сочетания – осадки и перепады температур – на дорогах возможен гололед.