Три района Волгограда оставят без электричества 25 февраля

Электричества не будет практически весь рабочий день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В пятницу в Волгограде продолжатся плановые отключения электричества из-за ремонта электросетей и оборудования. На этот раз энергетики обесточат дома в трех районах города. В списке адресов на отключение электричества 25 февраля 2022 значатся дома Красноармейского, Кировского и Дзержинского районов Волгограда, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

В Красноармейском районе 25 февраля среди коммунальных страдальцев окажутся жители улицы Кольцова. Сидеть без света и новостей им придется с 10 до 16 часов. В Кировском под запланированные отключения уже в который раз попадут пять улиц: Ильмовая, дома №3, 4, Песчаная, №6-80, Сенная, №9-17, Травяная, дома №1-71, 2а-4, а также Ореховая, 2. Обесточат жилые дома с 9 до 17 часов.

В Дзержинском районе Волгограда в эту пятницу локальный блэкаут запланирован на трех улицах. В списках на отключение света указаны всего семь домов по адресам: улица Полесская, 6, улица Республиканская, дома № 12, 14, 16, 19а, а также улица 51-й Гвардейской Дивизии, дома №17а и 19. Они были указаны в перечне и накануне.