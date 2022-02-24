«Дино» приглашает волгоградских владельцев собак и кошек на льготную стерилизацию

27 февраля уличных и домашних животных прооперируют по сниженным ценам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проблема бродячих животных остро стоит в Волгограде и области. Единственное решение – стерилизация как бездомных собак и кошек, так и домашних. Ведь последние нередко оказываются на улицах. Приют «Дино» предлагает владельцам питомцев 27 февраля сделать операцию по ценам, которые гораздо ниже, чем в частных клиниках.

- Стерилизация методом без швов и попон, после операции на животе остаётся лишь маленькая царапина, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте.

Волонтерам, которые простерилизуют уличных собак, обещают бонус в подарок – бесплатную бирку в ухо питомцу. Напомним, по биркам можно различить, прооперировано ли животное. По всем вопросам можно обращаться к организаторам (по телефону - 89377056460).

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