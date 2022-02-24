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Здоровье24 февраля 2022 10:40

В Волгограде ковид убил двух непривитых 43-летних пациентов

Всего за сутки от коронавируса умерли 15 жителей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Всего за сутки от коронавируса умерли 15 жителей

Всего за сутки от коронавируса умерли 15 жителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 февраля оперштаб Волгоградской области сообщил о 15 жертвах новой коронавирусной инфекции. Среди них 6 мужчин (43, 70, 83, 85, 91, 95 лет) и 9 женщин (43, 60, 73, 75, 79, 80, 82, 83, 85 лет). Самыми молодыми жертвами ковида стали два 43-летних пациента. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, женщина не вакцинировалась, а также болела хроническим заболеванием кроветворной системы. При первых симптомах обратилась к врачам, ее госпитализировали. Несмотря на все усилия медиков, больная скончалась.

Мужчина также не прививался, из-за ковида обострились хронические болезни. Он сразу обратился к врачам, но спасти его не удалось.

Добавим, что за весь период пандемии в Волгоградской области от ковида скончались 6289 человек.