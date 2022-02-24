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Общество24 февраля 2022 10:11

На севере Волгограда меняют сети водоснабжения и канализации

После на улице Дзержинского начнутся работы по благоустройству
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году продолжат обновлять улицу Дзержинского.

В этом году продолжат обновлять улицу Дзержинского.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Перед тем, как весной приступить к продолжению благоустройства прогулочной зоны на улице Дзержинского, на севере Волгограда меняют сети водоснабжения и водоотведения. Подрядчик уже приступил к их монтажу, это позволит не портить дорожки после реконструкции бульварной части улицы.

В этом году обновят часть улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Там заменят 1300 метров новых водопроводных труб и 850 метров канализационных. После сделают дорожки, поливочник, освещение, поставят лавочки, детские городки.

На сегодня подрядчик проложил более 150 метров нового водовода. Также рабочие завершают перекладывать сети канализации у кинотеатра «Ударник» и готовятся к прокладке коммуникаций под дорогой на улице Ополченской у дома на улице Дзержинского, 2. Делать это будут, используя метод горизонтально направленного бурения, не портя асфальт.