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Общество24 февраля 2022 10:07

Волгоградское УФАС обязало «Магнит» убрать с касс рекламу никотина

Компания старалась оспорить решение
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: УФАС по Волгоградской области

Фото: УФАС по Волгоградской области

В Волгограде региональное УФАС вынесло 2 решения по факту распространения в магазинах «Магнит» рекламы никотина. В торговых точках на кассах плакаты с системами и устройствами нагревания табака завуалировали под «Прайс-лист» с использованием QR-кода. Покупатель по нему мог переходить на сайт для регистрации в базе данных совершеннолетних потребителей никотинсодержащей продукции. Спорный рекламный плакат в деле рассматривал антимонопольный орган, рассказали «КП-Волгоград» в УФАС по Волгоградской области.

- В ходе дела рекламораспространитель АО «Тандер» и рекламодатель ООО «Дж. Т. И. Инновационные продукты» не соглашались c тем, что информация носит рекламный характер и нарушает Закон о рекламе, указывая, что рассматриваемый плакат является одновременно и ценником, и прайс-листом, и что такое размещение информации якобы обязательно в силу закона и направлено исключительно на информирование покупателей о наличии товара в продаже, - отметили в УФАС.

Но эти доводы не убедили комиссию, информацию признали рекламной и нарушающей закон – с 28 января 2021 года была запрещена рекламу табачных стиков и нагревателей. В итоге рекламодатель и рекламораспространитель были вынуждены снять спорные плакаты с касс магазинов.