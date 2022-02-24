В Волгограде лишенный прав пьяный водитель устроил ДТП

В ДТП пострадала пассажирка. Фото: Тимур ХАНОВ

Утром в среду лишенный прав водитель устроил ДТП на трассе «Волгоград – Котельниково - Сальск» напротив СНТ «Звезда» в Красноармейском районе. Nissan Almera вылетел на встречку и столкнулся с Chery Tiggo. По предварительным данным, 38-летний водитель сел за руль в алкогольном опьянении и не справился с управлением, сообщили в региональном главке МВД.

- 38-летний лишенный права управления транспортным средством водитель Nissan Almera, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, не справился с управлением, - рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В этом ДТП пострадала 41-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении «Ниссана». С места аварии ее увезли в больницу.

Всего в течение последних суток на дорогах Волгограда и области гаишники задержали 23 нетрезвых водителей.