В Волгограде лишенный прав пьяный водитель устроил ДТП

В ДТП пострадала пассажирка.
Фото: Тимур ХАНОВ
Утром в среду лишенный прав водитель устроил ДТП на трассе «Волгоград – Котельниково - Сальск» напротив СНТ «Звезда» в Красноармейском районе. Nissan Almera вылетел на встречку и столкнулся с Chery Tiggo. По предварительным данным, 38-летний водитель сел за руль в алкогольном опьянении и не справился с управлением, сообщили в региональном главке МВД.
- 38-летний лишенный права управления транспортным средством водитель Nissan Almera, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем, не справился с управлением, - рассказали в пресс-службе региональной полиции.
В этом ДТП пострадала 41-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении «Ниссана». С места аварии ее увезли в больницу.
Всего в течение последних суток на дорогах Волгограда и области гаишники задержали 23 нетрезвых водителей.