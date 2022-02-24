Волгоградский фермер рассказал об обманах производителей продуктов

Фермер отмечает, что производители продуктов уже привычные фальсификаты заменяют на более дешевые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный фермер из Волгоградской области Андрей Прошаков высказался о приемах производителей продуктов питания по уменьшению их веса. Он отметил, что уже несколько лет продолжается тенденция по снижению объемов граммов и миллилитров, о чем, впрочем, не скрывают и пишут на пачках и бутылках. Это позволяет покупать товары низко платежному потребителю. Проблему фермер видит в другом, в последнее время у продуктов стала слишком хорошая упаковка, и это плохо, написал Андрей Прошаков на своей странице в Facebook.

- Куда страшней, и это граничит с обманом, когда 50 граммов сыра вам заворачивают в 5 грамм полиэтилена, при цене 1000 рублей за килограмм. Заметили, как похорошела и какой прочной стала упаковка муки, сахара, масла? Как заменили натуральные продукты фальсификаты, - отметил волгоградский фермер.

И даже этот фактор Андрей Прошаков называет половиной беды. Больше всего должно тревожить покупателей замена производителями уже используемых фальсификатов на новые – более дешевые.

- Инфляция такова, что производители продуктов питания вынуждены привычные уже компоненты фальсификата, заменять более дешевыми фальсификатами. Даже они стали нам не по карману из-за упавшей покупательской способности, - написал фермер.

Он добавил, что оптимизма в плане возможного снижения цен на продукты нет.