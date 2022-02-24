Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 6:36

«Волгоградский мясокомбинат» и «Продукты Ермолино» работали без контрольных весов

Роспотребнадзор выдал предписания об устранении нарушений
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Такие весы использовали в магазине. Фото: Роспотребнадзор

Такие весы использовали в магазине. Фото: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзор все чаще поступают жалобы на обвес от покупателей от волгоградцев. Поэтому сотрудники управления устроили контрольную закупку в магазинах «Волгоградский мясокомбинат» и «Продукты Ермолино», которые пользуются популярностью у горожан, и обнаружили нарушения.

Так, в Дзержинском районе в магазине ООО «Фирменная торговля» Волгоградского мясокомбината продукты взвешивали на весах, у которых был затерт идентификационный номер. Такие использовать запрещено. Кроме того, в этом павильоне не оказалось контрольных весов, как и в магазине «Продукты Ермолино» в Советском районе. Это нарушения правил продажи, поэтому компаниям выдали предписания на их устранение, а также возбудят административные дела.