«Волгоградский мясокомбинат» и «Продукты Ермолино» работали без контрольных весов

Такие весы использовали в магазине. Фото: Роспотребнадзор

В Роспотребнадзор все чаще поступают жалобы на обвес от покупателей от волгоградцев. Поэтому сотрудники управления устроили контрольную закупку в магазинах «Волгоградский мясокомбинат» и «Продукты Ермолино», которые пользуются популярностью у горожан, и обнаружили нарушения.

Так, в Дзержинском районе в магазине ООО «Фирменная торговля» Волгоградского мясокомбината продукты взвешивали на весах, у которых был затерт идентификационный номер. Такие использовать запрещено. Кроме того, в этом павильоне не оказалось контрольных весов, как и в магазине «Продукты Ермолино» в Советском районе. Это нарушения правил продажи, поэтому компаниям выдали предписания на их устранение, а также возбудят административные дела.