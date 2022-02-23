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Происшествия23 февраля 2022 17:21

Волгоградец умер на рыбалке на глазах у сына

Пенсионер внезапно почувствовал себя плохо
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Следователи проводят проверку.

Следователи проводят проверку.

Фото: Кирилл ЧАЩИН

Трагедия случилась накануне на Волге – во время рыбалки умер 72-летний пенсионер. Мужчина вместе с взрослым сыном отправился порыбачить на берег у станицы Степано-Разинской в Быковском районе. Пенсионеру внезапно стало плохо, сообщили в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

- На рыбалке внезапно пенсионер почувствовал себя плохо. Его 45-летний сын вызвал бригаду скорой медицинской помощи, однако мужчина скончался до прибытия медработников, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова.

Сейчас следователи проводят проверку по факту внезапной смерти. По предварительным данным, криминальной составляющей здесь нет. На теле пенсионера нет повреждений и признаков насильственной смерти.