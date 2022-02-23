В Волгограде горел дом в Родниковой долине

Пожарные больше часа боролись с огнем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Днем 23 февраля 2022 в микрорайоне родниковая долина в Советском районе Волгограда вспыхнула крыша жилого дома, в котором расположен магазин. Пожар на улице Солнечникова случился в половине третьего дня. Клубы черного дыма заволокли несколько улиц. На то, чтобы справиться с огнем пожарным расчетам понадобилось около часа, сообщили «КП-Волгоград» в главке МЧС по региону.

- На улице Солнечникова горела кровля частного жилого дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Открытое пламя пожарным расчетам двух частей удалось сбить спустя час. Ликвидировали горение в жилом доме в 15.45. Теперь экспертам предстоит установить причину возникновения пожара.