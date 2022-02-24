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Политика23 февраля 2022 23:30

Военная авиация под Волгоградом провела учения на сверхнизких высотах

Экипажи бомбардировщиков и разведчиков провели тренировки в небе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Летчики отработали фигуры сложного пилотажа. Фото: пресс-служба ЮВО

Летчики отработали фигуры сложного пилотажа. Фото: пресс-служба ЮВО

На окраинах Волгограда в последние пару дней часто видели военные самолеты. Бомбардировщики и истребители проходили прямо над жилыми домами, вызывая тревогу жителей поселков. Экипажи авиационного полка объединения ВВС и ПВО отработали элементы полетов на сверхнизких высотах в рамках летно-тактического учения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

- Летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты, а также приемы ухода от средств ПВО условного противника, - рассказали в ЮВО.

В ходе учений экипажи бомбардировщиков и разведчиков авиации отрабатывали летные навыки и слаженность действий при совместном выполнении заданий. Задействовали в летно-тактических учениях весь состав авиачасти, связистов и специалистов тылового обеспечения Южного военного округа.